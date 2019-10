Jødisk forstandar krev forbod mot rasistiske organisasjonar

innenriks

Forstandar Kohn i Det mosaiske trussamfunn seier til Vårt Land at nyheita om angrepet prega heile forsamlinga. Han krev endå ein gong eit norsk forbod mot rasistiske grupper.

– Vi som lever i Noreg, tar demokratiet for gitt. 85 prosent av alle som lever i Noreg i dag, er fødde etter krigen, så det er kanskje ikkje så rart. Men kva betyr det? At vi til dømes ikkje ser svake signal og utvikling over tid, seier han.

Ein 27-årig tyskar vart tysdag arrestert for å ha prøvd å angripe ein synagoge i Halle i Tyskland. Då den antatte gjerningsmannen, som var tungt væpna, mislykkast i å storme synagogen, plasserte han heimelaga eksplosiv utanfor og kasta ein handgranat inn på den jødiske kyrkjegarden tett ved. Deretter drap han to og såra fleire personar.

I eit opptak før og under angrepet kom mannen med antisemittiske utsegner og fornekta holocaust. Han skal òg ha publisert eit antisemittisk, såkalla manifest for over ei veke sidan.

– Enkelte seier at då går nazistane heller under jorda. Eg seier: Ja, men det er fint. Der nede er det mørkt og kaldt, og vanskeleg å rekruttere. Det er fordi eg ikkje trur trolla sprekk i sola. Dei blir brune i sola, og det er ingen god farge i denne samanhengen, seier Kohn.

(©NPK)