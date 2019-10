Heffermehl lunken til nobelpris-tildelinga

innenriks

– Vi anerkjenner dei store bidraga Abiy Ahmed har gjort for lokale fredsavtalar, men vi hadde håpt at dei norske prisutdelarane no hadde forstått at Nobel hadde større ambisjonar – om globalt samarbeid om nedrusting og verdsfred, skriv Heffermehl i ei fråsegn på vegner av organisasjonen Nobel Peace Prize Watch.

Heffermehl har ofte vore kritisk til Nobelkomiteens val, som han fleire gonger har meint at ikkje er i tråd med Alfred Nobels testamente.

– Nobels ønske om å frigjere alle land frå våpen, krigarar og krig manglar igjen i 2019-prisen.

(©NPK)