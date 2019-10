Freiberg reagerer på at Høgre-toppar tenker høgt om ny oljepolitikk

innenriks

Ministeren seier til Stavanger Aftenblad at han «ikkje synest noko om» utspela frå Høgre-politikarane. Samtidig held han seg til at statsminister Erna Solberg (H) står fast på gjeldande oljepolitikk.

– Olja skal opp, og det skal Frp sørge for, seier han.

Tidlegare denne veka opna Høgres finanspolitikar Henrik Asheim, stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle og fungerande Unge Høgre-leiar Daniel Skjevik-Aasberg for ein ny debatt om oljepolitikken, inkludert moglegheita for vern av nordlege Barentshavet.

Freiberg har tidlegare komme med sterk kritikk mot Ap dei gongene partiet har ønskt slik debatt, men han ønsker ikkje å komme med like sterk kritikk mot Høgre.

– Når nokon tenker høgt i Høgre, som eg oppfattar at dette var, så er det ikkje tvil om kva som er politikken i Høgre etter at Solberg var ute på Dagsrevyen onsdag. Det er ikkje alltid det står igjen like klart og tydeleg kva som Aps politikk eigentleg er når sånne utspel kjem frå Ap, seier han.

