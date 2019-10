Fellesforbundet: Vi er ingen klimasinker

innenriks

– Vi er ingen klimasinker. For vi kan ikkje – og vil ikkje – fornekte vitskapen. Vi har faktisk ikkje noko betre å stelle oss til om framtida, sa forbundsleiar Jørn Eggum i talen sin.

Han slo fast at FN-rapportar om auka havnivå, ei issmelting på 650 milliardar tonn per år og om at matproduksjonen i verda ikkje er berekraftig, gjer inntrykk.

Men Eggum åtvara samtidig mot å «stenge ned, lukke og låse», fordi kunnskapen vår kan bli brukt til å skaffe ny kunnskap som kan løyse klimautfordringane. Han viste til at forbundet han leiar, utolmodig ventar på å få på plass anlegg for fangst og lagring av karbon (CCS).

– Det vil jo vere totalt meiningslaust å satse på dette, viss olje- og gassverksemda skal bli stengd ned. For i det grøne skiftet vil vi trenge olje og gass. Ikkje for å brenne ressursen. Men til bruk i massevis av produkt som denne fantastiske ressursen er med å skape, sa han i talen til 530 landsmøtedelegatar.

«Elendig idé»

Eggum representerer 160.000 medlemmer i mellom anna industrien og olje- og gassektoren og sit i Arbeidarpartiets sentralstyre. Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor.

Debatten om i kva grad Ap kan samarbeide med MDG ved ein eventuell valsiger i 2021, kom kjapt etter lokalvalet i haust. Framtida til norsk oljenæring vart raskt eit tema, og bodskapen frå Eggum var klart:

– Det er berre eit sterkt Ap som kan kombinere og levere heilskaplege løysingar innan jobbsikkerheit, klima, næring og distriktspolitikk. Så er det nokon som blir klimadesperate og konkluderer med at vi må samarbeide med MDG på nasjonalt plan. Eg har vore tydeleg på at det er ein elendig idé, sa han til NTB 10. september.

Eggum kom likevel med ein litt annan bodskap 26. september, då han i Klassekampen ikkje ville lukke døra for nokon viss venstresida treng «eit stort fleirtal for å halde dei borgarlege borte i 2021.»

Fredag stilte han spørsmål om kvifor Noreg skal stenge ned «verdas reinaste oljeproduksjon».

– For det speler ei rolle korleis olja og gassen henta ut og korleis den blir foredla.

EØS-strid

Eggum hoppa i talen bukk over det mest betente spørsmålet på landsmøtet, nemleg korleis Fellesforbundet skal stelle seg til EØS-avtalen.

Sterke krefter ønsker eit landsmøtevedtak som tar til orde for å skrote avtalen. Men representantskapet i forbundet har lagt fram eit kompromissforslag om å krevje ei offentleg utgreiing av EØS-avtalen.

Forbundet diskuterer EØS søndag 13. oktober, medan avstemminga blir halden onsdag 16.

Etter det NTB forstår, er det mest truleg at Fellesforbundet går inn for ei utgreiing. Men viss landsmøtet skulle krevje at avtalen blir skrota, er det dramatisk. Då kan det nemleg òg bli nei til EØS på LO-kongressen i 2021.

Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre forsvarer avtalen i klare ordelag og vil heller ikkje ha noko utgreiing av han. Han besøkjer landsmøtet tysdag.

Andre saker som vil prege landsmøtet, er Transportarbeiderforbundets inntog i Fellesforbundet nyleg, fordeling av pengar, arbeidslivspolitikk, pensjon og val.

