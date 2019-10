Etiopias statsminister Abiy Ahmed får fredsprisen: – Har vist at fred er mogleg

innenriks

Nasjonen Etiopia er stolt, seier kontoret til den etiopiske statsministeren om tildelinga.

– Sidan han vart statsminister i april 2018 har han gjort fred, tilgiving og forsoning til hovudsakene sine, heiter det vidare i fråsegna.

Nobelkomiteen har enno ikkje fått snakka med Ahmed, og Nobelkomiteens leiar Berit Reiss-Andersen seier ho håper han følgde med på TV.

Ahmed, som er tidlegare FN-soldat, vart hylla for handlingane sine sidan han vart statsminister i 2018.

– Han utarbeidde raskt prinsippa for ein fredsavtale for å avslutte den langvarige, fastlåste situasjonen mellom landa, sa Reiss-Andersen då ho kunngjorde tildelinga.

Fred er mogleg

Ahmed blir no hylla frå ei rekke hald.

NATO-leiar Jens Stoltenberg seier Ahmed har vist at det er mogleg å skape fred.

– Gratulerer til statsminister Abiy Ahmed Ali i Etiopia med Nobels fredspris. Du har vist med tolmod, mot og overtyding at fred er mogleg, skriv Stoltenberg på Twitter.

Professor Siri Gloppen ved Institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen seier til TV 2 at dette er ein viktig og ein god pris både for Etiopia og for Afrika.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) kallar fredsprisen til Etiopias statsminister Abiy Ahmed for ein inspirasjon for Afrika.

Treng oppmuntring

I kunngjeringa sa Reiss-Andersen at nokon sikkert vil meine at denne tildelinga kjem for tidleg, men ho var klar på at dette er det riktige tidspunktet for å tildele prisen til Ahmed.

– Nobelkomiteen meiner at det er nettopp no statsminister Abiys innsats fortener heider og treng oppmuntring, seier ho.

Reiss-Andersen seier det enno er ein lang veg å gå, men at mykje allereie er oppnådd i Etiopia.

– Vi har anerkjent intensjonen han har om å gå fram med demokratiske val neste år. Roma vart ikkje bygd på ein dag, og fred og demokratisk utvikling vil heller ikkje bli oppnådd på ein kort tidsperiode, sa ho på spørsmål frå NRK.

Eit skifte

Prisen er heilt i tråd med Alfred Nobels testamente, understrekar komitéleiaren. Ho seier at det har vore eit skifte dei siste åra.

– I arbeidet til komiteen har det alltid vore viktig å gi prisen i tråd med Alfreds Nobels testamente. Det har kanskje vore eit skifte dei siste 15 åra for å gjere dette tydelegare i grunngivinga for prisen. Denne prisen er, som andre prisar, i tråd med testamentet til Alfred Nobel, seier Reiss-Andersen til NTB.

Meisla ut avtale

Reiss-Andersen påpeika at fred ikkje blir skapt av éin part åleine.

– I nært samarbeid med Eritreas president Isaias Afwerki meisla Abiy Ahmed på kort tid ut prinsippa for ein fredsavtale, sa Reiss-Andersen vidare under kunngjeringa.

Ho framheva fleire av handlingane hans etter at han tok over statsministerembetet.

– Han brukte sine første 100 dagar som statsminister til å oppheve unntakstilstanden i landet, gi amnesti til fleire tusen politiske fangar, avvikle pressesensuren, legalisere tidlegare kriminaliserte opposisjonsgrupper, avsetje korrupsjonsmistenkte militære og sivile leiarar, og dessutan i betydeleg grad auke innverknaden til kvinner i etiopisk politikk og samfunnsliv, sa ho.

Det var registrert 301 kandidatar til Nobels fredspris i år – 223 personar og 78 organisasjonar.