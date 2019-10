Dette er nobelprisvinnaren Abiy Ahmed

innenriks

Krigen mellom landa varte frå 1998 til 2018 og kosta meir enn 100.000 menneskeliv.

Kort tid etter at han vart statsminister lanserte Ahmed eit omfattande reformprogram. Fleire tusen politiske fangar vart lauslatne, opposisjonelle med dødsdom vart benåda, forbodne medium vart gjort lovlege og tidlegare ulovlege opposisjonsparti og rørsler vart inviterte tilbake til landet.

Han oppheva unntakstilstanden i landet i juni 2018, endra terrorlova og avsette militære toppleiarar. Ahmed innrømte at regimet i landet hadde gjort seg skuldig i ei rekke lovbrot og menneskerettsbrot og utnemnde ei ny regjering der halvparten av medlemmene var kvinner.

Fredsavtale

Det er likevel utanrikspolitikken han er mest kjent for. Ahmed forhandla fram ein avtale mellom dei stridande partane i Sør-Sudan og bidrog til å normalisere forholdet landet har til Eritrea, mellom anna gjennom å akseptere den internasjonale Alger-avtalen frå 2000 og dermed slutte fred med nabolandet.

I juni 2018 vart han den første etiopiske leiaren til å besøkje Eritrea på over to tiår. Dagen etter underskreiv han ei fredserklæring med Eritreas president Issaias Afewerki. Den endelege fredsavtalen vart underteikna i Saudi-Arabia 17. september 2018, og same månad opna grensa mellom landa for første gong på 20 år.

Ahmed har møtt motstand for endringane og reformene sine, og han har vorte utsett for angrep.

Etniske konfliktar

Sjølv om den etiopiske statsministeren bruker ein samlande retorikk, har det vore ein dramatisk auke i etniske konfliktar i fleire delar av landet sidan Ahmed overtok som statsminister. Bakgrunnen for konfliktane er samansette, men fleire hundre har mista livet og det har vore ein dramatisk auke i talet på interne flyktningar – 1,4 millionar i 2018.

I juni sa den etiopiske statsministeren at eit kuppforsøk var hindra. Ambachew Mekonnen, som leidde regjeringa i den autonome regionen, vart drepen i angrepet, saman med ein av rådgivarane sine. I tillegg vart justisministeren i regionen såra. Ifølgje talsmennene til statsministeren stod brigadegeneral Asaminew Tsige bak kuppforsøket. Dagen etter kuppforsøket vart han drepen.

Nokre dagar seinare vart minst 37 menneske drepne i eit angrep mot fleire landsbyar i Metakal-området i regionen Benishangul-Gumuz.

