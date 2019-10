Ap har bedt om forklaring frå utanriksministeren om situasjonen i Syria

innenriks

– Det er veldig alvorleg at det no er ein ny militær konflikt under opptrapping med invasjon frå Tyrkia inn på syrisk område. Dette er eit område som har hatt dårleg statskontroll fram til no. Og no er det altså militær aktivitet, bombing, nye menneskemengder på flukt og ein veldig alvorleg humanitær situasjon, seier Støre til NTB.

Han har bedt utanriksministeren om ei forklaring av situasjonen i området, ikkje minst når det gjeld dei norske statsborgarane som er i området.

– Situasjonen for alle menneskegrupper som er i denne regionen er urovekkande. No har Arbeidarpartiet bedt om å få ei forklaring frå utanriksministeren om situasjonen. Det er heilt nødvendig for å få kunnskap om veldig kompliserte forhold som omgir òg norske statsborgarar. Det å vere både flyktning og internert og no må gå gjennom dette er ein veldig usikker situasjon, seier Støre.

Han beskriv situasjonen i regionen som veldig uoversiktleg, og konstaterer at land som var veldig aktive for nokre månader sidan no er passive.

Han meiner at både Nato og FNs tryggingsråd må ta ansvar og jobbe for å finne ein veg som kan ta spenninga i området ned og få kamphandlingane til å stoppe.

