Utanlandske nordsjødykkarar vann ikkje fram i lagmannsretten

Advokat Per Danielsen har representert dei to dykkarane, ein brite og ein ire. Begge søkte om kompensasjon etter 2004-ordninga, men fekk avslag i dykkarnemnda.

Medan norske nordsjødykkarar etter kvart fekk kompensasjon for skadar, er utlendingane som har dykka på norsk sokkel, ikkje omfatta av erstatningsordninga, ettersom ho krev medlemskap i den norske folketrygda.

– Under vatnet er det ingen som spør kva slags pass du har. Det handla berre om å gjere jobben så raskt som råd, sa den eine dykkaren hausten 2016. Danielsen skreiv då i ei pressemelding at saka blir ein prøvestein for dei mange utanlandske dykkarane som har jobba i norske farvatn.

Dei innvende då at vedtaka i Stortinget og i dykkarnemnda var ugyldige, og at dei uansett kunne bygge direkte på stortingsvedtaket i kraft av ein privatrettsleg bindande avtale.

Ingen av innvendingane førte fram, og lagmannsretten frifann staten, slik også Oslo tingrett gjorde. Når det gjaldt innvendinga om at Stortingets vedtak var ugyldig, kom lagmannsretten til liks med tingretten til at kravet måtte avvisast på grunn av manglande rettsleg interesse.

