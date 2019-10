Togstreiken: No står alle tog i heile landet

innenriks

Då klokka slo 12 torsdag ettermiddag, stansa alle toga i landet ved den næraste stasjonen. Der vil dei stå i to timar – fram til klokka 14.

Det blir ikkje sett opp alternativ transport, verken for avgangane som blir ramma før, under eller etter streiken, opplyser Vy.

Bakgrunnen for streiken er at togforbunda protesterer mot innføringa av EUs fjerde jernbanepakke, som skal behandlast i Stortinget seinare i haust. Jernbanepakken vil krevje konkurranseutsetjing og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå.

– Avdemokratisering av jernbanen

Det kan gå ut over tryggleiken og tilbodet til passasjerane, meiner forbunda.

– Regjeringa vil avdemokratisere jernbanen, som er ein svært viktig infrastruktur i landet. Dette har ikkje noko med modernisering å gjere. Vi seier ja til toget som transportmiddel for framtida og nei til EUs fjerde jernbanepakke, seier forbundsleiar Jane Brekkhus Sæthre i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Regjeringa vil flytte makta til EU, og gjere anbod, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid, meiner forbundsleiar Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

– Norsk jernbane har hatt grensekryssande tog i over hundre år og samtrafikk med felles personell som kryssar grensa før EUs jernbanepakkar oppstod. EUs fjerde jernbanepakke er derfor heilt unødvendig for å sikre tog over grensene, seier Ringdal.

– Ein merkeleg streik

Høgres samferdselspolitiske talsmann, Helge Orten, deler ikkje Sæthre og Ringdals syn på jernbanepakken. Orten karakteriserer streiken som «ein merkeleg streik».

– Det er i så fall ein streik mot auka tryggleik, forenkling av togreiser og lågare utslepp, seier Orten, som er komitéleiar i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høgre på Stortinget.

Han meiner det blir skapt eit uriktig bilde av at Noreg mistar råderetten over eigen jernbane.

– Infrastrukturen er eigd av staten, vi bestemmer sjølv vilkåra i anboda og jernbanetilsynet har ansvaret for at tryggleiken blir tatt vare på. Norsk jernbane er norsk og vil bli verande norsk, seier Orten.

Demonstrasjonar over heile landet

Torsdag ettermiddag blir det arrangert demonstrasjonar i både Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg vil det bli halde mindre markeringar over store delar av landet.

I hovudstaden blir demonstrasjonen halden utanfor Oslo S og Stortinget. Ap-leiar Jonas Gahr Støre, SV-leiar Audun Lysbakken og Raudt-leiar Bjørnar Moxnes er blant dei som skal halde appell.

Også flytoget til og frå Oslo lufthamn står stille dei to timane. Buss, trikk og T-bane stod òg stille i Oslo, men berre i ein halv time frå klokka 12.30 til 13. Årsaka var at Oslo Sporveier ønskte at så mange som mogleg skulle få moglegheit til å komme seg til Stortinget for å delta i demonstrasjonen.

NJF har varsla at dei om nødvendig vil aksjonere ytterlegare ved å stanse alle tog i rushtida mellom klokka 14 og 16 torsdag 31. oktober.

