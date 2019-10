Togstreik over heile landet torsdag

innenriks

Forbunda krev at Stortinget har råderett over jernbanen for kommande generasjonar. Fellesforbundet og Fagforbundet deltar i streiken.

Tog, bussar, trikk og T-bane vil stoppe, og det blir halde demonstrasjonar i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, og dessutan mindre markeringar over store delar av landet.

Streik var det òg førre torsdag, då også mellom klokka 12 og 14.

Fagforbunda protesterer mot EUs fjerde jernbanepakke. Ho vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Det kan gå ut over sikkerheita og tilbodet til passasjerane, meiner forbunda.

– Regjeringa vil avdemokratisere jernbanen, blant den viktigaste infrastrukturen i landet. Dette har ikkje noko med modernisering å gjere. Vi seier ja til toget som transportmiddelet i framtida, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, seier forbundsleiar Jane Brekkhus Sæthre i NJF.

Forbundsleiar Rolf Ringdal i NLF seier at regjeringa vil flytte makta til EU, og gjere anbod, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid.

– Norsk jernbane har hatt grensekryssande tog i over hundre år, og har hatt samtrafikk med felles personell som kryssar grensa før EUs jernbanepakkar oppstod. EUs fjerde jernbanepakke er derfor heilt unødvendig for å sikre tog over grensene, seier Ringdal.

