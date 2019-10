Tillitsvald i Fellesforbundet trur på fleirtal for EØS-utmelding

innenriks

I så fall kan det gå mot eit drama når Fellesforbundet, LOs største forbund i privat sektor, held landsmøte 11.–16. oktober, skriv VG.

– For fire år sidan var det nokre få stemmer som skilde. Sidan har Transportarbeiderforbundet vorte medlem av forbundet og eit stort fleirtal av delegatane deira er EØS-motstandarar, seier Ullmann, som er aktiv tillitsvald òg i Fellesforbundet. Han er òg fagleg leiar i Nei til EU.

I juni vart det klart at eit fleirtal i Fellesforbundets styre var for eit kompromissforslag om ei utgreiing av avtalen. No ønsker både Atle Tranøy i LO-organiserte Aker og leiar Vidar Schei i Fellesforbundet i Fredrikstad ei avstemming om både utgreiing og utmelding.

Dersom Fellesforbundet seier nei til EØS, kan det bli nei til EØS på LO-kongressen våren 2021. I så fall kan Ap få store problem før stortingsvalet hausten 2021. Ap-leiar Jonas Gahr Støre står på sitt.

– EØS-avtalen er heilt avgjerande for norske arbeidsplassar og norsk industri. Derfor er det ikkje aktuelt for Ap å sende signal om at vi svekker han ved å leite etter alternativ. Erfaringa frå Brexit viser svært tydeleg kostnaden ved stor uvisse, ikkje minst for investeringar og arbeidsplassar i industrien, seier han.

