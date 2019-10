Nordmann omkom i trafikkulykke i Sverige

innenriks

Politiet vart ifølgje VG varsla om ulykka klokka 19.10 onsdag kveld. Bilen med nordmennene krasja med ein lastebil. Dei fem var mellom 17 og 27 år.

– Pårørande er varsla, opplyser Remi Johansen i Nordland politidistrikt til VG.

To personar er flogne til sjukehus i Mo i Rana, minst ein av dei alvorleg skadd. Dei to siste vart køyrde med ambulanse til det same sjukehuset. Johansen opplyser til NTB at alle fem er frå Helgeland i Nordland, men kan ikkje spesifisere skadeomfang på personane.

Bilen til nordmennene kolliderte med ein lastebil. Sjåføren i lastebilen skal ha komme frå ulykka utan skadar. Den svenske redningstenesta, ambulanse og norsk ambulansehelikopter rykte ut til ulykkesstaden.

– Bilen skal ha fått sladd, seier redningssjef Göran Josefsson til SVT.

Operasjonsleiar for distriktspolitiet Erik Backlin omtaler ulykka som alvorleg, og legg at til både bilen og lastebilen blir tatt i beslag i samband med etterforskinga til politiet.

(©NPK)