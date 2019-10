Forsvaret får varsel om pålegg etter arbeidsulykke

innenriks

Ulykka fann stad nær marinebasen Haakonsvern i april i år, skriv Bergens Tidende.

Mannen som vart skadd, ein sivil tilsett i 50-åra, stod på dekk og gav signal til ein kollega som styrte ei kran som skulle laste ammunisjon om bord. Som følgje av ei ulykke med korga med ammunisjon, opna ei skanseluke seg. Mannen fall gjennom opninga, ned elleve til tolv meter.

Arbeidstilsynet seier i ein fersk rapport at dei har avdekt at Forsvaret ikkje har vore klar over faren ved at skanseluker kan opne seg utilsikta. Dei har gitt Forsvaret ei rekke pålegg.

Kommunikasjonsrådgivar Hans Meisingset i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), der mannen i 50-åra var tilsett, seier at dei tar rapporten på alvor og vil gjennomføre pålegga dei får.

Politiet har oppretta sak for å etterforske om det har skjedd brot på arbeidsmiljølova.

(©NPK)