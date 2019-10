Advokaten til terrorsikta tobarnsmor: Al-Hol-leiren er åstad for barnedød

innenriks

– Denne leiren er åstad for barnedød. Og barna som døyr, er muslimske barn av kvinner som verda ikkje vil ha. Regjeringa står og ser på at barna døyr. Vi har i månadsvis åtvara og dokumentert for Solberg-regjeringa at ikkje noko veks inn i himmelen, og at dette òg gjeld al-Hol-leiren, skriv Nordhus i ein e-post til NTB.

Onsdag vart det kjent at han ber Oslo tingrett pålegge styresmaktene å krevje kvinna utlevert frå den kurdiskkontrollerte leiren i det nordlege Syria. Det kan han gjere fordi kvinna tysdag vart sikta for å vere knytt til ein terrororganisasjon.

Forholda i al-Hol-leiren er ifølgje hjelpeorganisasjonar svært kritikk, og no har Tyrkias militæroffensiv mot kurdarane skapt ytterlegare usikkerheit.

– Tobarnsmora fryktar at kontrollen i leiren kan sprekke heilt, seier Nordhus.

Frå kurdisk side har det vorte åtvara om at dei ikkje kan halde oppe vakthaldet i leiren, og at soldatar derfrå kan bli sende for å kjempe mot militæroffensiven. Samtidig er det meldt om at IS-krigarar kan komme til å gjennomføre angrep mot leiren for å setje fri kvinner og barn.

– Inga helsehjelp

Nordhus seier han sist var i kontakt med kvinna onsdag kveld. Ho har ein alvorleg sjuk son på snart fem og ei dotter på to.

– Fireåringen har diaré, innimellom problem med å puste og oppkast. Han veg omtrent like lite som ein eittåring. Og det verste akkurat no er at situasjonen i leiren og i området har gjort at guten ikkje lenger har nokon som helst tilgang til helsehjelp, seier Nordhus.

Ifølgje Verdshelseorganisasjonen har 313 barn døydd i al-Hol-leiren sidan desember i fjor. 77 prosent av dei var under fem år gamle.

Nødsituasjon

At kvinna og barna er i ein nødsituasjon, kan brukast som grunngiving i Oslo tingrett for å krevje at norske styresmakter ber henne utlevert.

– Vi kan ikkje føreseie om tingretten vil innfri kravet frå tobarnsmora, men for å redde livet til barna er ho villig til å prøve alle moglegheiter som finst i lovverket, seier Nordhus.

Han viser til at straffeprosessloven gir ein som er sikta, rett til å krevje seg arrestert, også om han eller ho er i utlandet. Det må ein «fyllestgjørende grunn» til kravet, og det kan til dømes vere at sikta er i ein nødsituasjon, forklarer han.

– Sjølv om det er sjeldan at ein borgar ber seg arrestert og fengsla, finst det fleire rettsavgjerder der slike krav har vorte tatt til følgje av domstolane, opplyser Nordhus.

Utanriksdepartementet har tidlegare opplyst at dei har jobba med å legge til rette for medisinsk oppfølging av guten i al-Hol-leiren. Men mora har avslått dette og grunngitt det med at ho ikkje vil skiljast frå sonen fordi han ikkje vil klare seg utan henne.

(©NPK)