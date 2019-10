Ungarar vart funnen sovande på fransk vingard – dømt for å ha iscenesett forsvinning på Molde

innenriks

Arbeidsgivaren til den no 39 år gamle ungarske mannen vart bekymra då han 25. juni i fjor ikkje møtte på jobb, ifølgje dommen.

Arbeidsgivaren sende ein av sine tilsette heim til ungararen. Vedkommande kom til ulåst ytterdør, og på golvet inne i leilegheita vart det funne glasskår frå eit knust vassglas. Arbeidsgivaren varsla deretter politiet.

Vart funnen sovande på fransk vingard

Det vart sett i verk ei omfattande etterforsking, der politiet mellom anna fekk bistand frå Kripos, og forsvinninga vart etterforska som eit mogleg drap. Blodet til mannen vart funne i leilegheita hans og i bilen til eit ektepar. Det vart òg funne ein konvolutt med «bevis». I leitinga etter mannen vart òg eit tjern som ligg i nærleiken av mannens bustad, pumpa tomt for vatn.

Funna i saka gjorde at ekteparet vart arresterte og varetektsfengsla for fridomskrenking.

Mannen kom til rette i Frankrike 2. juli, der han vart funnen sovande på ei mark på ein vingard.

Var i eit forhold med kvinna

Politiet meiner at mannen planta bevisa for å rette mistanke mot ekteparet. Ifølgje dommen hadde ungararen og den fornærma kvinna vore i eit forhold. Ungararen ønskte at kvinna skulle forlate ektemannen, medan ho på si side ønskte å avslutte forholdet til han. Dette skal ha vore grunnen til at ungararen iscenesette si eiga forsvinning.

I tillegg til fengselsstraffa på eitt år og seks månader, blir ungararen dømt til å betale 80.000 kroner i erstatning til kvar av dei to fornærma.

Forsvararen til mannen, Astrid Bolstad, seier til NRK at mannen vil anke dommen.

