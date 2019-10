Støre pressa Solberg om inkluderingsdugnaden er god nok

innenriks

Arbeidarpartiet opna den første spørjetimen i haust med å presse statsminister Erna Solberg (H) på det dei kallar usosiale kutt i statsbudsjettet.

Støre viste til at talet på uføre vil stige med 25.000 neste år, og at utgiftene til uføretrygd vil overstige 100 milliardar kroner.

Meiner statsministeren framleis at inkluderingsdugnaden har det som trengst for å hjelpe fleire inn i arbeid, spurde Støre.

Mange av dei som er uføre, ønsker å ta del i arbeidslivet, understreka han. Han meiner det er langt mellom fagre ord om inkludering og tala som kjem fram i statistikken.

– Det er opplagt at innsatsen ikkje er god nok, med utviklinga vi ser, sa Støre.

Solberg sa at regjeringa har jobba for at folk utanfor arbeidslivet skal få tidlegare og tettare oppfølging sidan regjeringa tiltredde. Inkluderingsdugnaden er berre ein del av det heile, presiserte ho.

– Det er farleg å tru at inkluderingsdugnad skal løyse alle problema. Det er ei ordning for målretta samhandling mellom arbeidsgivarar og Nav, slik at dei som står utanfor arbeidslivet, kan komme i jobb, sa Solberg.

