SV spør om regjeringa prøvde å skjule sviktande klimamål

I Stortingets spørjetime onsdag utfordra SV-leiaren gong på gong statsminister Erna Solberg (H). Han viste til at regjeringa tidlegare har gitt uttrykk for at klimamåla kunne bli nådde, og han ville ha svar på når regjeringa forstod at ein ikkje ville klare det.

– Det er i dei åra Erna Solberg har sete som statsminister, at tiltaka skulle vore på plass. Når var det erkjenninga sokk inn, spurde Lysbakken.

51 millionar tonn neste år

I revidert statsbudsjett som vart lagt fram i juni, skreiv regjeringa at klimapolitikken verka, men då statsbudsjettet for neste år vart lagt fram fire månader seinare, vedgjekk regjeringa at «ambisjonene ikke nås».

– Var det i sommarferien at erkjenninga kom? lydde det lett syrlege spørsmålet frå Lysbakken.

Klimagassutsleppa er venta å ligge på 51 millionar tonn i 2020, noko som er 3 til 5 millionar tonn høgare enn målet frå klimaforliket.

Solberg heldt fast på at Noreg har gjennomført forpliktingane sine, sjølv om ho erkjenner at ein større del av kutta skulle vorte tatt innanlands.

– Vi har gått frå ein prognose om utslepp på 52 millionar tonn til 45 millionar tonn i 2030. Vi har altså sett ned nivået kvart einaste år, langtidsprognosen for utslepp har gått ned. Vi er i rett driv og på rett veg, repliserte statsministeren.

Frå mål til ambisjonar

Lysbakken gjekk langt i retning av å seie at regjeringa driv bortforklaringar ved å vektlegge mål for 2030 og ikkje lenger vil snakke om måla for 2020.

– Regjeringa kan ikkje skylde på andre enn seg sjølv. Frå 2018 vart det slutt på å kalle det «mål», då vart det heitande «ambisjon». Det vi kan lære, er at då må vi passe oss. Då har ikkje regjeringa lenger eit reelt mål om å nå det ein har lova, sa han.

