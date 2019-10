Røkkes son meiner Iversen kom med truslar

innenriks

Monsen Røkke vitna onsdag i saka mot 62-åringen, og i si innleiande, frie forklaring omtalte han fleire gonger Iversens versjon av saka som «tull og tøys».

Sonen fortel om ein vanleg jobbdag då Iversen dukka opp i resepsjonen på jobben.

– Eg gjekk ned for å hindre situasjonen. Eg tok han med ut, og vi gjekk rundt. Han var heilt rabiat, aggressiv og fly forbanna på faren min. Han påstod at faren min i samband med VG-sakene hadde vore med på å øydelegge livet hans og fortente bank. Det er ingen tvil for meg om at det var ein trussel, seier Monsen Røkke i retten.

Han svarte kontant nei på spørsmål om Iversen hadde oppdrag for Kjell Inge Røkke.

VG har tidlegare omtalt forholdet mellom Røkke og Iversen, og dessutan kunsthandlaren Per Orveland som tidlegare var sambuar med Røkkes avlidne ekskone. Overfor VG hevda Orveland at Røkke skylde han pengar fordi han for nokre år tilbake hadde fungert som mellommann mellom milliardæren og Iversen.

Monsen Røkke var i retten klar på at han meiner Iversen og Orveland opp gjennom åra har vore eit tospann.

– Eg har sett korleis dei har operert over tid, seier Monsen Røkke.

Fleire gonger under forklaringa til Monsen Røkke rista Iversen tilsynelatande oppgitt på hovudet.

Iversen er tiltalt for å ha prøvd å presse Røkke til å betale eit tosifra millionbeløp. Han er vidare tiltalt for å ha trua med å offentleggjere ufordelaktige opplysningar om finansmannen. Forholda skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018. Rettssaka mot Iversen starta tysdag.

Monsen Røkke forklarer at familien på grunn av Iversen har gått gjennom nye tryggingsrutinar og er meir bevisst på alt dei gjer.

