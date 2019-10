Milliardsprekk for campus-utbygging ved NMBU i Ås

innenriks

Bygginga vart før sommaren 2018 rekna til å koste litt over 7 milliardar kroner, og i fjor vedtok Stortinget å auke ramma til 7,2 milliardar. Men etter at Statsbygg tidlegare i år gjorde ein usikkerheitsanalyse er utgiftene ytterlegare auka, skriv Khrono.

I statsbudsjettet foreslår derfor regjeringa ein auke på 681 millionar kroner sidan førre justering av kostnadsramma, og den nye ramma for Campus Ås er no på over 8 milliardar kroner.

– Dette er eit stort og komplekst prosjekt med mange tekniske installasjonar, seier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Campus Ås skulle opphavleg stått ferdig i år, men allereie i 2017 vart det klart at bygginga ikkje ville vere ferdig før i 2020.

Byggeprosjektet er unikt og vart meir komplisert enn venta, seier statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er ikkje bygd tilsvarande prosjekt i verda tidlegare. Det er alltid uheldig når enkeltprosjekt går ut over fastsett kostnadsramme. Normalen er heldigvis det motsette, at prosjekta blir sluttførte under kostnadsramma, skriv han i ein e-post til Khrono.

