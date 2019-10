Lysbakken: Noreg lukkar auga for trusselen mot kurdarane

innenriks

– Kurdarane har vore spydspissen i kampen mot IS. No lukkar Europa og Noreg auga samtidig som kurdarane blir trua med full krig frå Erdogan og blir forrådde av Trump, seier Lysbakken.

Han meiner det er alvorleg viss Noreg blir sitjande stille i båten no.

– Vi forventar fullt diplomatisk press mot Tyrkia, og at Noreg bruker alle verktøy i kassa for å hindre tyrkiske angrep i Nord-Syria, seier Lysbakken.

Står klar

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sendt store styrkar til grenseområda, og talspersonen til presidenten, Fahrettin Altun, opplyste natt til onsdag at dei om kort tid vil krysse grensa og starte ein offensiv i Nord-Syria for å drive den kurdiske YPG-militsen på retrett.

Det skjer samtidig som USAs president Donald Trump har varsla at han vil trekke amerikanske soldatar ut av Nord-Syria, noko som har vorte tolka som eit grønt lys til dei tyrkiske planane.

Ber om hastemøte

Raudts partileiar Bjørnar Moxnes fryktar at konsekvensane kan bli etnisk reinsing av kurdarar og ei massiv styrking av ekstremistgruppa IS. Han ber no komitéleiar Anniken Huitfeldt (Ap) om å kalle inn til eit hastemøte om saka i Stortingets utvida utanriks- og forsvarskomité.

Moxnes viser til at det allereie er kalla inn til eit hastemøte i den tilsvarande komiteen i Folketinget i Danmark.

– Fleire tusen IS-krigarar er fanga i området og kan komme seg fri ved ein invasjon. Det er alvorleg for tryggleiken internasjonalt og i Noreg, seier han.

