Lysbakken: Noreg blundar for trusselen mot kurdarane

– Kurdarane har vore spydspissen i kampen mot IS. No lukkar Europa og Noreg auga samtidig som Erdogan startar offensiven mot kurdarane. Vi krev ein kraftig og umiddelbar protest frå regjeringa, seier Lysbakken.

Han meiner det er ei skam viss norske styresmakter teier no som angrepa har starta.

– Noreg må gå ut mot Erdogan no og vurdere snarlege sanksjonar mot Tyrkia. Dette kan vi ikkje godta frå ein alliert, seier Lysbakken.

I gang

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sendt store styrkar til grenseområda, og onsdag ettermiddag kunngjorde han at offensiven er i gang. Målet er å tvinge den kurdiske YPG-militsen på retrett frå grensa i Nord-Syria.

Det skjer samtidig som USAs president Donald Trump har varsla at han vil trekke amerikanske soldatar ut av området, noko som har vorte tolka som eit grønt lys til dei tyrkiske planane.

Stortinget får orientering

Partileiar Bjørnar Moxnes i Raudt fryktar at konsekvensane kan bli etnisk reinsing av kurdarar og ei massiv styrking av ekstremistgruppa IS. Han ber onsdag komitéleiar Anniken Huitfeldt (Ap) om å innkalle til eit hastemøte om saka i den utvida utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Fleire tusen IS-krigarar er fanga i området og kan komme seg fri ved ein invasjon. Det er alvorleg for tryggleiken internasjonalt og i Noreg, seier han.

Men ifølgje Huitfeldt er det allereie lagt opp til ei slik orientering.

– Moxnes har ikkje tatt kontakt med meg, påpeikar ho.

– Hadde han tatt kontakt, ville han fått beskjed om at det allereie er lagt opp til ei orientering om denne saka.

– Svært alvorleg

Huitfeldt meiner situasjonen i regionen er svært alvorleg. Ho viser til at kurdarane bokstaveleg talt har gått føre i kampen mot ekstremistgruppa IS.

No fryktar ho at offensiven skal gi IS eit høve til å gruppere om.

– Tyrkias mål er meir stabilitet, men eg fryktar resultatet blir meir ustabilitet, seier Huitfeldt.

