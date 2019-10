Jan Oddvar Skisland (Ap) er ny ordførar i Kristiansand

innenriks

Det er første gongen sidan 1946 at byen har ein Ap-ordførar.

Skiland var òg ordførar i Kristiansand i perioden 2003 til 2007, men den gongen for Kristeleg Folkeparti.

Erik Rostoft frå Tverrpolitisk Folkeliste er vald til varaordførar.

Etter at Demokratane gjorde eit svært godt val og fekk inn ti representantar i bystyret, har det vore kaos i Kristiansand-politikken. Måndag vart det klart at fire av dei ti representantane melder seg ut av Demokratane på grunn av interne konfliktar. Dei fire, som no er uavhengige representantar, støttar no den raudgrøne koalisjonen.

Tysdag avslo Senterpartiet eit tilbod frå dei borgarlege om å få ordførarvervet i sørlandsbyen, og dermed var banen klar for Skisland.

Skiland fekk 36 av 71 stemmer i bystyret onsdag. Dei andre kandidatane, Jørgen Kristiansen (KrF) og Vidar Kleppe (Dei), fekk høvesvis 29 og 6 stemmer kvar, ifølgje Fædrelandsvennen.

