Frp vil nekte flyktningar på sosialhjelp å sende pengar til utlandet

Tal Nettavisen har fått frå Skatteetaten viser at privatpersonar frå mellom anna Somalia, Pakistan og Filippinane i første halvdel av 2019 sende ut høvesvis 280, 219 og 86 millionar kroner.

– Vi veit ikkje om det er dei same personane som får sosialhjelp, som sender pengar ut av landet. Men tala viser at det er grunn til å spørje seg om det er ein samanheng, seier Jensen.

42 prosent av innvandrarar frå Somalia får sosialhjelp, ifølgje Nettavisen, men gruppa er òg den som sender mest pengar ut av landet. Jensen meiner dei nye tala gir grunnlag for å tenke nytt. Finansministeren ser for seg eit system der sosialhjelpsmottakarar skriv under på ein avtale når dei får sosialhjelp, og at Nav Kontroll følgjer opp med stikkprøvar.

– Vi må sikre at pengane blir brukte til det formålet dei er tiltenkt. Sosialhjelpa er eit tryggingsnett som skal sikre livsopphaldet til mottakaren, seier Jensen.

