Far vedgår drapsforsøk på 15 år gammal son på Toten

innenriks

Guten vart livstruande skadd i ein valdsepisode i ein bustad på Kapp i Østre Toten onsdag morgon.

Den 15 år gamle guten vart etter hendinga flogen med luftambulanse til Ullevål sjukehus med livstruande skadar.

Politiet fekk melding om saka klokka 8.38 onsdag morgon. Fleire patruljar rykte ut til ei privatadresse på Kapp.

– På staden fann politiet ein livlaus 15 år gammal gut og sette i verk livreddande tiltak, sa politiinspektør Linn Hilde Fosso i Innlandet politidistrikt på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Politiet arresterte deretter faren til 15-åringen. Ifølgje politiet vart han arrestert på udramatisk vis.

Erkjenner siktinga

Forsvararen til den sikta, advokat Håvard Fremstad, seier til NTB at det er ein alvorleg situasjon mannen sit i, og at han er prega av det, men at han er ved god psykisk og fysisk helse.

– Det har vore avhøyr i mange timar i ettermiddag. Det har skjedd på ein grei og ryddig måte. Han har forklart seg greitt, detaljert og veldig sjølvstendig, seier forsvararen til den sikta, advokat Håvard Fremstad, til NTB.

Ifølgje advokaten blir den sikta mannen sitjande i varetekt fram til fengslingsmøtet torsdag klokka 14. Mannen samtykker til fengsling og kjem ikkje til å møte opp i retten.

– Familietragedie

Politiinspektøren beskriv sjølve hendinga som ein dramatisk familietragedie som har ramma heile bygda.

– Eg vil forsikre om at politiet med alle tilgjengelege ressursar har sett i verk etterforsking i saka, og vi vil halde fram med etterforsking og avhøyr utover kvelden, seier Fosso.

Ho ønsker ikkje å gå nærare inn på kva som kan ha vore bakgrunnen for hendinga. Fosso opplyser til NTB at verken far eller son har vore i kontakt med politiet tidlegare.

Har sett krisestab

Eit vitne skal ha høyrt skrik og rop frå bustaden onsdag morgon, og han såg ei kvinne som ropte om hjelp, ifølgje Oppland Arbeiderblad.

Politiinspektør Fosso seier til NTB at ho førebels ikkje vil stadfeste om det var fleire personar til stades i bustaden.

Østre Toten kommune har sett krisestab som følgje av hendinga.

– Dette er ei tragisk hending som rammar eit heilt lokalsamfunn. Kriseteam og andre tenester i Østre Toten kommune følgjer opp alle dei ramma, skriv kommunen på nettsidene sine.