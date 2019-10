Det blir ingen nobelkonsert i år heller

innenriks

Fredag klokka 11 blir årets vinnar av Nobels fredspris kunngjord. I fjor vart det klart at fredspriskonserten, som hadde vorte arrangert kvart år sidan 1994, ikkje vart noko av etter at Rema 1000 trekte seg som sponsor.

På kort tid vart ein utandørskonsert stabla på beina. I år blir det ingen av delane.

– Den tradisjonelle fredspriskonserten er sett på vent inntil vi eventuelt finn eit nytt format som vi har tru på, både med omsyn til innhald, form og økonomi. I år ser vi fram til å utforske eit heilt anna konsept i samarbeid med NRK, seier direktør Olav Njølstad ved Det Norske Nobelinstitutt til Kampanje.

– Planlegginga er i gang og startar for alvor opp etter kunngjeringa av årets fredspris førstkommande fredag. Detaljane rundt programmet vil altså først bli presenterte seinare, seier Njølstad.

TV-sjef Arne Helsingen i NRK stadfestar at dei er i dialog med Nobelinstituttet, men seier at det er for tidleg å seie noko om kva resultatet blir.

(©NPK)