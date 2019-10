Christer Tromsdal om skuldingane mot Røkke: Galskap

innenriks

På den første dagen av rettssaka tysdag sa Iversen at han i 2000 fekk kontakt med Kjell Inge Røkke. Ifølgje Iversen tilbaud Røkke han 100 millionar kroner for å «fjerne» den bedrageridømte finansmannen Christer Tromsdal.

Tromsdal, som sonar ei lengre fengselsstraff i Ringerike fengsel, sa dette til Dagbladet tysdag om påstandane som kom fram i retten:

– Etter mi oppfatning er dette ikkje noko anna enn ei Donald Duck-historie frå «Jannik» Iversen.

I intervjuet seier han òg at han ikkje har nokon grunn til å tru at Røkke skal ha ønskt å ta livet av han.

Venta galskap

Innleiingsvis i Tromsdals vitneforklaring onsdag ville Iversens forsvarer Benedict de Vibe vite kvifor han valde å gå til Dagbladet med sin versjon.

Tromsdal svarte at han hadde rekna med at det ville komme fram noko «galskap» i retten.

– Viss det kom noko i dei banar, ville eg svare i media, og då nytta eg Dagbladet til å komme med framstillinga mi av det våset, sa han.

Frå vitneboksen sa Tromsdal at han ikkje ser på Iversen som ein torpedo, men heller som «ein pokerspelar som kjente masse folk». Han nekta dessutan for at han sjølv har ein relasjon til Kjell Inge Røkke.

– Rabiat og forbanna

Jan Erik «Jannik» Iversen er tiltalt for å ha prøvd å presse Røkke til å betale eit tosifra millionbeløp og dessutan for å ha trua med å offentleggjere ufordelaktige opplysningar om finansmannen. Forholda skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018.

Forutan Tromsdal vitna mellom anna sonen til Røkke, Kristian Monsen Røkke, Iversens tidlegare forsvarar Arild Holden og Røkkes advokat John Christian Elden onsdag.

Kristian Monsen Røkke karakteriserte fleire gonger Iversens versjon av saka som «tull og tøys». Han fortalde om ein vanleg jobbdag då Iversen hadde dukka opp i resepsjonen på jobben.

– Eg gjekk ned for å hindre situasjonen. Eg tok han med ut, og vi gjekk rundt. Han var heilt rabiat, aggressiv og fly forbanna på faren min. Han påstod at far min i samband med VG-sakene hadde vore med på å øydelegge livet hans og fortente bank. Det er ingen tvil for meg om at det var ein trussel, sa Monsen Røkke.

Han svarte kontant nei på spørsmål om Iversen hadde oppdrag for Kjell Inge Røkke. Samtidig rista Iversen fleire gonger på hovudet under forklaringa til Monsen Røkke.

VG har tidlegare omtalt forholdet mellom Røkke og Iversen og dessutan kunsthandlaren Per Orveland, som tidlegare var sambuar med Røkkes avdøde ekskone. Overfor VG hevda Orveland at Røkke skylde han pengar fordi han for nokre år tilbake hadde fungert som mellommann mellom milliardæren og Iversen.

Holden og Elden

Då sonen til Røkke gjekk i vitneboksen, hadde Iversens tidlegare forsvarer Arild Holden gitt si forklaring. Ifølgje Holden har Iversen sagt til han at han skaut Christer Tromsdal i 2004 på oppdrag frå Røkke.

Elden, som har vore advokat for Kjell Inge Røkke ved fleire høve, fortalde i retten at Iversen i april 2011 oppsøkte han på kontoret og sa at kunsthandlar Per Orveland trua med å gå ut med lydopptak av Røkke. Ifølgje Elden sa Iversen at dette burde ordnast på ein annan måte.

Ifølgje Elden oppmoda Iversen han til å ta det vidare til Røkke. Elden viste òg til eit møte der han, Jan Erik Iversen, Per Orveland og advokaten hans, Morten Furuholmen, deltok. Her vart han fortald om opptaka, der også Orveland og Iversen deltar.

