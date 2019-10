Christer Tromsdal: – Ingen relasjon til Røkke

innenriks

Finansmannen Christer Tromsdal, som for tida sonar ein lengre bedrageridom i Ringerike fengsel, vitna onsdag i saka mot Iversen. Innleiingsvis forklarte Tromsdal at han vart kjent med 62-åringen gjennom to personar han delte kontorfellesskap med på byrjinga av 2000-talet.

Tromsdal seier frå vitneboksen at han ikkje ser på Iversen som ein torpedo.

– Eg ser på han som ein pokerpiller som kjente masse folk.

På direkte spørsmål frå forsvararen til Iversen, Benedict de Vibe, om han har ein relasjon til Kjell Inge Røkke, svarer Tromsdal:

– Nei, det har eg ikkje.

Når han blir pressa ytterlegare på det, seier han at han har jobba i 30 år i finansbransjen, som han omtaler som ein liten bransje, og at dei har felles kjente.

På spørsmål frå dei Vibe om det stemmer at tiltalte og Tromsdal var på ein ferietur til Dubai saman, svarer han at Iversen vart med for å verne ein av dei andre Tromsdal skulle på tur med.

Iversen har i retten hevda at han fekk i oppdrag av Røkke å «fjerne» Tromsdal, eit oppdrag han hevdar han vart tilboden 100 millionar kroner for. Røkke sjølv har kalla dette absurd, medan Tromsdal i eit intervju med Dagbladet onsdag kallar det ei «Donald Duck-historie»

Iversen er tiltalt for å ha prøvd å presse Røkke til å betale eit tosifra millionbeløp. Han er vidare tiltalt for å ha trua med å offentleggjere ufordelaktige opplysningar om finansmannen. Forholda skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018. Rettssaka mot Iversen starta tysdag.

