Aktor vil ha 13 års fengsel for Fyllingsdalen-drapet

Aktor meiner at 22 år gamle Sebastian Seterås var i live då den tiltalte kasta han ut frå sjuande etasje etter å først ha utsett han for vald, skriv Bergensavisen.

Den tiltalte 22-åringen hevdar han var sikker på at Seterås allereie var død då han løfta han over rekkverket og har erkjent straffskuld, men statsadvokaten meiner å ha bevis for at 22-åringen framleis levde.

Hendinga skjedde 23. mars i fjor.

Den skadde mannen fall rundt 22 meter før han trefte bakken.

Mora (50) til den drapstiltalte er tiltalt for å ha late vere å tilkalle hjelp då 21-åringen låg medvitslaus inne på soverommet, og dessutan for å ha fjerna bevis frå leilegheita. Ho nektar for å ha medverka i saka og har ikkje sagt noko i retten. Ho har ikkje vilja forklare seg i avhøyr sidan mai i fjor.

Statsadvokaten meiner likevel at mora bevisst har forklart seg gale og la i prosedyren sin ned ein påstand om fengsel i to og eit halvt år for mora.

