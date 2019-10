Advokat Arild Holden i retten: – Vart bekymra for Røkke

innenriks

Holden vitna onsdag i saka mot den utpressingstiltalte 62-åringen. Advokaten vart i retten spurd ut om tekstmeldingar sendt mellom han og Iversen. Det er dei same meldingane Iversen vart spurd ut om tysdag.

– Eg vart bekymra for Røkke, sa advokaten i retten og la til at det handlar om varslingsplikt som må meldast frå om.

Kalla han korrupt

Tidlegare i retten er det komme fram at tiltalte Jan Erik Iversen meiner Kjell Inge Røkke burde klart å stoppe publiseringa av dokumentaren«Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» i VG sommaren 2017, skriv VG.

Holden var advokaten til Iversen, medan John Christian Elden var advokat for Kjell Inge Røkke. Dei jobbar begge i Advokatfirmaet Elden, og Holden sa at Iversen kalla han korrupt då han ikkje ville legge press på Røkke.

Holden grunngav det med ein såkalla klientkollisjon når to klientar soknar til same firma.

– Vi har reglar for det, og det forklarte eg han. Jannik var ikkje særleg begeistra for det svaret, sa han.

Irritert over nyheitssaker

Holden fortalde mellom anna om kontakten med Iversen våren 2017 i samband med VGs nyheitsreportasjar om Iversen og Kjell Inge Røkke.

– Eg opplevde frå første stund etter at denne artikkelen kom på trykk, at han var mektig irritert. Han var på kontoret mitt nokre gonger, og han bruste ut. Han var frustrert over det som kom fram i VG, sa Holden i retten.

(©NPK)