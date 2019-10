Terrorforskar: – Ser ikkje noko tryggingsproblem ved å hente tilbake barn og mødrer

innenriks

Det har den siste tida vore ein oppheita debatt om Noreg bør hente heim norske barn og kvinner i Al-Hol-leiren i Syria. Stortinget stemte førre veke ned eit forslag om å hente ein sjuk norsk fireåring og mora heim. Mora blir etterforska av PST for deltaking i terrororganisasjonen IS.

– Eg ser ikkje noko tryggingsproblem ved å ta tilbake barn med mødrene sine, seier terrorforskar Thomas Hegghammer til NRK.

Hegghammar trekker fram at IS har normer som seier at kvinner ikkje deltek i operasjonar. Han viser samtidig til at kvinnene som er aktuelle for retur, har forpliktingar til barna sine.

– Dei er då i ei anna stilling enn ein einsleg person med lite å miste. I tillegg har Noreg veldig gode ressursar. Vi er betre rusta økonomisk til å handtere returnerte personar enn mange andre land. Det er berre snakk om ei veldig liten mengd. Eg trur systemet i Noreg vil klare å handtere det og redusere den eventuelle tryggingsutfordringa ganske kraftig, seier han.

Fireåringen har cystisk fibrose, som krev avansert behandling. Helsepersonell ved feltsjukehuset i flyktningleiren har konkludert med at dei ikkje kan gi fireåringen behandlinga han treng.

Tyrkias varsla invasjon av nordaustlege Syria har òg dei siste dagane blir brukte som eit argument for å hente dei heim.

Noreg har tidlegare henta heim fem foreldrelause barn frå Syria, og også Sverige har henta heim foreldrelause barn.

