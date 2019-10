Støre skeptisk til nytt forsvarsforlik: – Det freistar lite

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) seier ho håper å få med seg Arbeidarpartiet på eit nytt breitt forlik om ny langtidsplan for Forsvaret til våren, slik partia gjorde ved sist langtidsplan.

Ap-leiaren, som tidlegare i år har varsla at tida for store forlik i norsk politikk kan vere forbi, seier regjeringa denne gongen ikkje kan ta støtta for gitt.

– Det er viktig med forlik på nokre område, som forsvar, derfor lukkar vi ikkje døra til invitasjonen. Men det er ein invitasjon frå ein ekstremt dårleg forlikspartnar. Regjeringa har vist seg veldig lite forpliktande i dei avtalane dei inngår, uttalte Støre då han og Solberg deltok på politisk kvarter i NRK tysdag morgon.

Seinare tysdag skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gi sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Der skal han skissere kva han meiner regjeringa bør stille opp med i neste langtidsplan for Forsvaret, som blir lagd fram for Stortinget til våren.

Støre skuldar regjeringa for ikkje å ha halde forlikspartnarane orientert om utviklinga av fleire forlik, som politireforma og førre langtidsplan for Forsvaret. Dette forliket enda òg med ein open krangel og skuldingar om avtalebrot om hæren mellom Ap og Høgre. Ap har òg trekt seg frå politiforliket.

– Vi skal sjå kva dei kjem med, men du må ta med at det ettermælet du har som forlikspartnar, er så frynsete at det freistar veldig lite, uttalte Støre.

Solberg seier ho heller aldri opplevde å bli informert fortløpande om forlik Høgre gjekk inn i då ho sat i opposisjon, og seier det vanlege er at regjeringa informerer opposisjonen om forlika gjennom budsjetta.

