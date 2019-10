Riksrevisjonen med sterk kritikk av IKT-sikkerheita i politiet

innenriks

– Politiet arbeider ikkje systematisk med å planlegge og følgje opp informasjonssikkerheit, og arbeidet blir vanskeleggjort av kompleks organisering og fragmenterte ansvarsforhold, skriv Riksrevisjonen.

– Det er gjennomført fleire tiltak for å verne og overvake IKT-systema til etaten, men framleis er det vesentlege svakheiter i systema, skriv revisjonen vidare.

Riksrevisjonen ser på manglane dei har funne hos politiet som sterkt kritikkverdige, som er det nest minst alvorlege kritikknivået av totalt fire nivå. Dei konkluderer med at politiet ikkje har sikra kritiske IKT-system mot etterretning og angrep i samsvar med krav i politiregisterlova.

– Politiet utfører viktige oppgåver og behandlar store mengder sensitiv informasjon, noko som gjer etaten til eit attraktivt mål for etterretning og angrep i det digitale rommet. Dersom politiet blir ramma av eit alvorleg dataangrep, kan dette få konsekvensar for liv og helse, den operative evna til politiet og personvernet. God informasjonssikkerheit er derfor ein føresetnad for at politiet kan løyse oppgåvene sine på ein effektiv og sikker måte, skriv Riksrevisjonen.

