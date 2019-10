Riksrevisjonen: Oljedirektoratets IKT-system har svakheiter uvedkommande kan utnytte

innenriks

I ein 38 sider lang rapport rettar Riksrevisjonen sterk kritikk mot Oljedirektoratets sikring mot dataangrep.

– Revisjonen konkluderer med at Oljedirektoratet har etablert grunnlaget for eit systematisk arbeid med informasjonssikkerheita, men på grunn av vesentlege manglar i gjennomføringa er det risiko for at nokon får urettmessig tilgang til IKT-system dersom direktoratet blir ramma av eit dataangrep, skriv Riksrevisjonen i konklusjonen i rapporten.

Delar av rapporten er unnateke offentlegheit.

Riksrevisjonen meiner òg at direktoratet har feilinformert om tryggingstilstanden i si rapportering om IKT-sikkerheit til Olje- og energidepartementet, som dei ligg under.

På begge dei to kritikkpunkta får Oljedirektoratet sterk kritikk, som er det nest lågaste av fire kritikknivå.

Revisjonen understrekar at Oljedirektoratet i fleire av IKT-systema sine behandlar informasjon som ikkje bør komme på avvege, og som eksterne aktørar kan vere interesserte i.

