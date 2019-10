Røkke: – Han bad om «teie-pengar»

innenriks

Han sa mellom anna at 62-åringen hadde bede han om såkalla «teie-pengar» for å legge bort saka. Finansmannen ville vite korleis han skulle kunne bokføre dette.

Han sa òg at han hadde fått vite av tiltalte at dette ikkje kom til å døy bort i det stille.

– Og det ser ein i dag at det ikkje har gjort. Eg kjenner meg ikkje igjen denne røyndomsskildringa, sa Røkke.

Han sa fleire gonger at forsvaret prøvde å «splitte hår» i utspørjinga av han og tilbakeviste det tiltalte hadde sagt i forklaringa si.

Iversen er tiltalt for å ha prøvd å presse Røkke til å betale eit tosifra millionbeløp. Han er vidare tiltalt for å ha trua med å offentleggjere ufordelaktige opplysningar om finansmannen. Utpressinga skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018.

– Han fekk mange spørsmål om forhold som ligg langt tilbake i tid, og som det er vanskeleg å hugse. Men det viktigaste for meg er kva han forklarte om det som skjedde hausten 2017 og januar 2018, som er det denne saka dreier seg om, sa aktor, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, til NTB etter at første rettsdagen var over.

Strid om lydopptak

Forsvararen til tiltalte, Benedict de Vibe, bad retten om å få spele av lydfiler frå opptak som vart gjort med Røkke og advokaten hans i samband med eit avhøyr på Aker-kontoret hans på Fornebu. Samtalen er tatt opp etter at sjølve avhøyret er over og bandet gjekk, noko Røkke ikkje var klar over.

– Vi meiner heilt klart at Røkke ikkje fortel sanninga om båtsertifikatet og småaksjonærane, påstod de Vibe.

I 2001 måtte finansmannen sone ein dom på 30 dagars fengsel for korrupsjon i samband med at han skaffa seg eit båtsertifikat i 2001. Året etter tapte han ei rettssak som gjaldt tvangsutløyste småaksjonærar i Aker RGI, ei sak der den avlidne næringslivsadvokaten Birger Nilsen var sentral.

Både Røkke, aktor og dommaren reagerte på forsvaret spelte av opptaka, men forsvaret fekk halde fram.

– Viss formålet med den utspørjinga er å svekke truverdet til vitnet basert på forhold som ligg 15–20 år tilbake i tid, så ser eg ikkje heilt den store relevansen for verken skuld- eller straffespørsmålet. Det verka som om dommaren var samd i det, men dei fekk halde fram, seier aktor.

Mogleg ny etterforsking

Iversen nekta for å ha prøvd å presse Røkke for pengar då rettssaka mot han starta i Oslo tingrett tysdag.

Aktor seier til NTB at politiet vil gå gjennom forklaringa til den tiltalte med tanke på ei mogleg vidare etterforsking. Noko av årsaka til dette er at Iversen har komme med utsegner i retten som påtalemakta berre har vore kjent med gjennom media.

Tiltalte gjekk kronologisk fram frå 2000, då han først fekk kontakt med Kjell Inge Røkke. Ifølgje Iversen skulle finansmannen ha gitt han eit tilbod på 100 millionar kroner for å fjerne Christer Tromsdal. Grunnen var at han skulle ha eit lydopptak som Røkke oppfatta som svært skadeleg for han.

– Eg blir beden om å møte på hotellet Sube i St. Tropez. Der fekk eg ein pose med eit stort pengebeløp. Det var viktig å få Tromsdal vekk fordi han kunne øydelegge karrieren hans, forklarte han.

Det enda med at Iversen skaut Tromsdal i kneet i 2004, og vart arrestert av politiet.

(©NPK)