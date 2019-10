Psykologistudent-søksmål opp i retten

innenriks

Søksmålet vart levert inn i fjor, og rettssaka er fastsett for sju dagar og startar måndag neste veke, skriv Khrono.

Tidlegare har psykologistudentar i Ungarn fått avslag på autorisasjon, men rett til å jobbe på lisenstid i eitt eller to år. Etter det har dei hatt moglegheita til å søke om å få innvilga autorisasjon.

I 2016 endra likevel Helsedirektoratet praksis, og det vart vedtatt at utdanninga i Ungarn ikkje gav rett til autorisasjon.

EFTAs overvakingsorgan ESA opna i fjor sak mot Noreg, fordi dei meiner det er i strid med EØS-avtalen når Noreg nektar å autorisere psykologistudentar som har utdanna seg i Ungarn.

Khrono har fått ei oversikt som viser at det er personar med psykologiutdanning frå 32 ulike land som i fjor søkte om å få utdanninga si godkjent i Noreg. 31,5 prosent av desse fekk avslag.

Advokaten til studentane, Per Andreas Bjørgan, meiner ein dom i rettssaka til Ungarn-studentane kan få konsekvensar for fleire enn studentane.

– Eg håper på ein opprydding i forvaltningspraksisen, men då må dei ta inn over seg at vi er ein del av ein stor arbeidsmarknad. Vi kan ikkje lage vanskar for alle som ikkje har identisk utdanning. Vi har fagmiljø og ei forvaltning som lever med ei oppfatning av at norske utdanningar er dei beste i verda, vi høyrer det ofte, utan at eg har sett ei norsk utdanning på topp i internasjonale rankingar, seier Bjørgan til Khrono.

