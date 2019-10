PST: Ikkje aktuelt med utlevering for norsk kvinne sikta for IS-deltaking

innenriks

PST seier til NTB at dei ikkje har planar om å be om utlevering av kvinna på noverande tidspunkt.

– Fleire andre har vorte internasjonalt etterlyst, men dette er per no ikkje aktuelt i denne saka, seier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NTB.

Ein eventuell internasjonal etterlysing skjer i dialog med Det nasjonale statsadvokatembetet. Men også førstestatsadvokat og embetsleiar Jan F. Glent avviser at det er aktuelt å be om utlevering på noverande tidspunkt.

– Eit sterkt signal

– Dette er eit sterkt signal til regjeringa om å hente kvinna, slik at PST kan få oppklart saka, seier forsvararen til kvinna, advokat Nils Christian Nordhus, til NTB.

Kvinna nektar straffskuld.

– Regjeringa må ikkje hindre ei politietterforsking, men heller sikre at straffesaka kan bli avgjort innan rimeleg tid, seier Nordhus.

Raja ber om utlevering

Venstres Abid Raja har fleire gonger uttalte at Noreg bør hente heim guten, og om nødvendig òg mora.

Han håper at både kvinna og barna no kjem til Noreg.

– Eg håper PST raskast mogleg krev henne utlevert, slik at ho kan komme til Noreg og bli stilt for retten, og at begge barna på denne måten kan komme i tryggleik, seier Raja til NTB.

Ønsker å bidra

Kvinna ønsker å bidra i etterforskinga ved avhøyr, opplyser advokaten.

Trond Hugubakken i PST ønsker overfor NRK ikkje å seie noko om bakgrunnen for at kvinna no har fått endra status frå mistenkt til sikta.

Kvinna, som er 29 år, er sikta for brot på paragrafen til straffelova 136a. Den øvre strafferamma er seks år i fengsel.

Alvorleg sjukt barn

Kvinna har vore internert i flyktningleiren Al-Hol med sine to barn sidan mars, då familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.

29-åringen er mor til ein fire år gammal gut og ei tre år gammal jente. Guten skal ha cystisk fibrose, som krev avansert behandling.

Helsepersonell ved feltsjukehuset i flyktningleiren har konkludert med at dei ikkje kan gi fireåringen behandlinga han treng.

Førre veke stemte Stortinget ned eit forslag om å hente kvinna og familien hennar heim til Noreg.

Måndag bad Redd Barna om at regjeringa hentar heim norske barn i Syria og familiane deira. Tyrkia varsla same dag at dei vil sende styrkar inn i den nordaustlege delen av Syria, der mellom anna Al-Hol-leiren ligg.