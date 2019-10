Norsk kvinne i Syria sikta for IS-deltaking

innenriks

– Dette er eit sterkt signal til regjeringa om å hente kvinna, slik at PST kan få oppklart saka, seier forsvararen til kvinna, advokat Nils Christian Nordhus, til NTB.

Kvinna nektar straffskuld.

– Regjeringa må ikkje hindre ei politietterforsking som går føre seg, men heller sikre at straffesaka kan avgjerast innan rimeleg tid, seier han.

Ønsker å bidra

Kvinna ønsker å bidra i etterforskinga ved avhøyr, opplyser Nordhus vidare.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST stadfestar siktinga til NRK. Han ønsker ikkje å seie noko om bakgrunnen for at kvinna no har fått endra status frå mistenkt til sikta.

Kvinna, som er 29 år, er sikta for brot på paragraf 136a i straffelova. Den øvre strafferamma er seks år.

Alvorleg sjukt barn

29-åringen er mor til mellom anna ein fire år gammal gut. Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krev avansert behandling. Helsepersonell ved feltsjukehuset i flyktningleiren har konkludert med at dei ikkje kan gi fireåringen behandlinga han treng.

Førre veke stemte Stortinget ned eit forslag om å hente kvinna og den sjuke sonen hennar heim.

Guten har vore internert i flyktningleiren saman med mora og veslesøstera sidan mars, då familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.