Mattilsynet får kritikk for å la dyr li for lenge

innenriks

– Riksrevisjonen meiner det er kritikkverdig at det tar for lang tid før kronisk dårlege dyrehald med fare for å bryte dyrevelferdslova fleire gonger, får ny inspeksjon av Mattilsynet. Det er etter Riksrevisjonens vurdering òg kritikkverdig at kronisk dårlege dyrehald får halde fram for lenge, skriv Riksrevisjonen i den årlege revisjonen og kontrollen for budsjettåret 2018.

Riksrevisjonen skriv òg at fleire alvorlege brot ikkje har vorte avdekte på grunn av sein oppfølging frå Mattilsynet, og at tilsynet ikkje har ein god nok opptrappande verkemiddelbruk for dei alvorlege brota på dyrevelferdslova.

Kritikk på tre punkt

* Mattilsynet har ikkje systematisert tilgjengelege data frå ulike kjelder, som til dømes kjøttkontrollen. Konsekvensen er at risikobildet ikkje blir dekkande, og grunnlaget for å risikobasere tilsynsverksemda blir dermed svakare.

* Det tar for lang tid før kronisk dårlege dyrehald med fare for å bryte dyrevelferdslova fleire gonger, får ny inspeksjon av Mattilsynet.

* Kronisk dårlege dyrehald får halde fram for lenge.

Dei tre punkta blir sett som kritikkverdige, som er det minst alvorlege av dei fire kritikknivåa Riksrevisjonen bruker.

Ber om klart mandat

Dyrevernsorganisasjonen NOAH meiner at rapporten til Riksrevisjonen viser at Landbruksdepartementet må gi Mattilsynet eit klart mandat om å gripe inn når dyr lir.

– Mattilsynet må først og fremst verne dyr mot lovbrot. Så skal dei sjølvsagt følgje lovpålagde prosedyrar. Men dei kan ikkje stillast i ein situasjon der dei blir handlingslamma fordi næringa forventar at dei skal «rettleie» aktørane i årevis når det er snakk om klare lovbrot, seier NOAH-leiar Siri Martinsen.

