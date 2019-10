Landbruksdepartementet får kritikk av Riksrevisjonen

innenriks

I februar i år fekk 39.500 norske bønder utbetalt 9,8 milliardar kroner i produksjonstilskot og avløysartilskot for søknadsomgangen i 2018.

I den årlege gjennomgangen sin av statlege føretak rettar Riksrevisjonen no kritikk mot Landbruks- og matdepartementet for at dei ikkje har sett i verk tilstrekkelege tiltak for å handtere svakheiter ved saksbehandling og kontroll av produksjons- og avløysartilskot i jordbruket.

Kritikken er på det minst alvorlege av totalt fire kritikknivå Riksrevisjonen brukar.

– Det er viktig at denne årlege tildelinga gjennom statsbudsjettet har tillit, og då må ein òg gjennomføre kontrollar, sa riksrevisor Per-Kristian Foss under presentasjonen av rapporten.

Revisjonen viser at det er svakheiter i saksbehandlinga både hos kommunar og fylkesmenn. Det blir òg påpeika at Landbruksdirektoratet ikkje har eit godt nok grunnlag for å kontrollere tilskotsordninga, på grunn av manglande risikovurderingar og analysar.

(©NPK)