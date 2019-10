Ericsson bygger 5G-nett i Noreg

innenriks

– Vi skal bygge eit nasjonalt 5G nett innan 2023. Det er ingen visjon, det er planen, seier Abraham Foss, kontaktperson for Telia i Noreg på ein pressekonferanse, ifølgje NRK.

Telia vel altså å vrake den kinesiske telegiganten Huawei. Selskapet vart i mai svartelista av amerikanske styresmakter, som meiner selskapet utgjer ein tryggingsrisiko.

Telia kunne gå for Huawei, svenske Ericsson eller finske Nokia som hovudleverandør.

– Det er ikkje lenger snakk om pilotar, no er det snakk om full utrulling. Dette vil forandre spelereglane i åra som kjem. Det kjem til å ta tid, men det skjer over natta at vi startar med bygginga, seier Foss.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) var mellom anna til stades på pressekonferansen.

(©NPK)