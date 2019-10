Streik gir togstans i to timar torsdag

innenriks

Ifølgje Nettavisen dekker ikkje Vy kostnadene ved annan transport. Berre kundar som kjøpte billett før streiken vart gjort kjent, kan få prisavslag som følgje av forseinking.

– Tog undervegs stoppar på næraste stasjon og står stille fram til streiken blir avslutta klokka 14. Fleire lokaltog blir òg innstilte, opplyser Vy.

Streiken er ein protest mot innføringa av EUs fjerde jernbanepakke.

– Vi ønsker ein moderne jernbane med demokratisk styring, der det ligg til rette for auka trafikk av passasjerar og gods, både nasjonalt og ikkje minst på tvers av landegrensene. Det vil stå i fokus når jernbanetilsette, fagrørsla og det breie lag av folket seier nei til EUs fjerde jernbanepakke og ja til toget som transportmiddelet i framtida, skriv Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

Forventar å bli høyrt

Også Norsk Jernbaneforbund (NJF) reagerer sterkt og forventar å bli høyrt av både regjering og Storting.

– Alle tog står stille mellom 12 og 14. Utover det har eg ikkje heilt oversikt over kor mange stader kollektivtrafikken vil stå. Det får vi ikkje vite før vi tel opp torsdag. Det eg veit, er at fleire forbund støttar denne politiske streiken, seier forbundsleiar Jane B. Sætre til FriFagbevegelse.

Torsdag 31. oktober vil forbundet om nødvendig trappe opp ved å stoppe toga mellom klokka 14 og 16.

I tillegg til NJF og NLF deltar Fagforbundet, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta Jernbane i streiken.

Fagforbunda protesterer mot EUs fjerde jernbanepakke. Den vil pålegge konkurranseutsetjing og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Det kan gå ut over tryggleiken og tilbodet til passasjerane, meiner forbunda.

Buss, trikk og T-bane

I Oslo vil buss, trikk og T-banen stå i ein halv time frå 12.30 til 13.

– Då legg vi ned arbeidet. Grunnen til at vi ikkje streikar i to timar, er at vi ønsker at så mange som mogleg skal få høve til å komme seg ned til Stortinget for å delta i streiken, seier Rune Åsen, som er leiar for Oslo Sporveiers arbeidarforeining.

I Oslo vil streiken først markerast framfor Oslo S, deretter framfor Stortinget – der det blir musikk og appellar.

– Alle dei sju klubbane våre stiller seg bak denne streiken. Dette er viktig for oss. Det er jernbanen det handlar om denne gongen. Neste gong kan det ramme Sporveien, seier Åsen.

NJF og NLF legg opp til arrangement også i Trondheim, Bergen og Stavanger. Streiken blir vidare markert på mange av jernbanestasjonane i landet.

– Det blir eit større arrangement i Trondheim i ein time frå klokka 12.30. Utanfor Trondheim stasjon blir det musikk, appellar frå fagforeiningar og politikarar og fanemarkering, seier Kjell S. Johansen, som er leiar for Lokomotivpersonalets forening i Trondheim.

