Statlege etatar kan måtte stramme livreima kraftig

innenriks

1 prosent blir det flate kuttet for neste år gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma (ABE-reforma) til regjeringa, skriv FriFagbevegelse måndag morgon. I 2020 må mellom anna Nav spare 58 millionar kroner, ifølgje fagbladet.

Leiar for LO Stat, Egil André Aas, har tidlegare uttalt at han fryktar at kutta vil auke frå 0,5 til 0,8 prosent denne gongen.

– Folk gruer seg. Dette blir jo berre verre og verre. Budsjetta blir barberte, sa Aas til NTB før helga. No ser det ut til at kutta kan bli endå større.

Sidan 2015 har staten spart 10,3 milliardar kroner på reforma.

