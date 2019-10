Støtte til kosmetisk tannregulering blir kutta

innenriks

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringa å fjerne støtte til tannregulering som er kosmetisk grunngitt.

Tannstilling blir kategorisert i tre kategoriar: Gruppe A har alvorlege tannstillingsfeil, medan gruppe C har minst alvorlege tilstandar. Regjeringa foreslår å fjerne den statlege støtta for dei fleste tilstandane i gruppe C.

Omlegginga vil truleg føre til at talet på barn og unge som startar opp med tannregulering, blir redusert frå 30.000 til 20.000 i året, ifølgje Helse- og omsorgsdepartementet.

