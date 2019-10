Små endringar i skatten for folk flest – småbarnsforeldre blant vinnarane

innenriks

Det viser NTBs utrekningar basert på forslaget til statsbudsjett for neste år. Utrekninga gjeld effekten på skattesetelen med utgangspunkt i skattesatsar og ein del frådrag. Han tar likevel ikkje omsyn til avgifter og overføringar, som til dømes auken i barnetrygd for dei yngste barna.

Ein person som har ei årslønn på 360.000 kroner, må betale 29 kroner meir i skatt enn i år. Ein som tener 750.000 kroner, får på si side 1.974 kroner meir å rutte med, ifølgje utrekninga.

Ein pendlar som har 550.000 kroner i inntekt og meir enn fire mils reiseveg til jobben, vil tape 117 kroner, viser reknestykket.

Jackpot?

Dei fleste vil ikkje merke dei store endringane i økonomien med dette budsjettet, meiner likevel forbrukarøkonom Silje Sandmæl i DNB. Ho påpeikar at skattesatsen på vanleg inntekt ligg fast på 22 prosent.

Men nokre grupper kan likevel kårast til vinnarar:

– Du får jackpot dersom du bur i ein kommune som i dag har over 4 promille i eigedomsskatt, kan nytte deg av fritidskortet, har to barn – eitt barn under 6 år og eitt barn som enten går i 1. eller 2. klasse på SFO – og har ei samla hushaldsinntekt på under cirka 550. 000 kroner, seier Sandmæl.

Forbrukarøkonomen seier at einslege forsørgarar med små barn kjem betre ut enn før med dette statsbudsjettet. Barnetrygda aukar med 300 kroner i månaden for barn under 6 år. Samtidig blir det innført eit tak på SFO-utgiftene, slik at ingen skal betale meir enn 6 prosent av familieinntekta per SFO-plass for første- og andreklassingar. Ordninga vil spesielt komme låginntektsfamiliane til gode, mellom dei eineforsørgarane.

Familiar i kommunane som er med i pilotprosjekt om fritidskort, kan altså i tillegg søke om å få igjen 2.000 kroner av dei årlege kostnadene til fritidsaktivitetar.

Studentstøtte nesten heile året

Ei anna gruppe som gler seg over budsjettet, er studentane. Regjeringa vil fullføre opptrappinga av studiestøtta, slik at ho no dekker elleve månader. Opposisjonspartiet SV tømmer likevel malurt i begeret ved å påpeike at regjeringa har kutta i andre delar av studiefinansieringa.

Sandmæl trekker likevel fram ei anna gruppe unge som kan komme dårlegare ut med budsjettforslaget.

– Dei som er under 25 år, og som i framtida må gå på arbeidsavklaringspengar, vil potensielt gå glipp av 60.000 kroner i året, fortel ho.

Regjeringa seier ho vil bruke pengane ho sparer på å kutte i arbeidsavklaringspengar, til å styrke oppfølginga av dei unge.

Ny «NRK-skatt»

I skatteopplegget er det få endringar for privatpersonar. Den største er det som blir kalla NRK-skatten.

Endringa inneber at lisensen blir kutta ut. Samtidig blir botnfrådraget senka, det vil seie den delen av inntekta du slepp å betale skatt av. I praksis betaler du altså meir skatt, men slepp å betale rekning til NRKs lisenskontor. For dei fleste hushald med to skattytarar vil omlegginga gi om lag uendra disponibel inntekt, ifølgje Finansdepartementet.

Einslege lønns- og trygdemottakarar sparer 1.500 kroner, og minstepensjonistar sparer mest, 3.100 kroner, ifølgje departementet.

Men for den som aldri har betalt TV-lisens, kostar sjølvsagt den nye ordninga mykje meir.

(©NPK)