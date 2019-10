Siv Jensen: – Vi skal passe på at det held fram å gå bra

innenriks

– Det er så hyggeleg å ha sånne velkomstkomitear om morgonen, det er godt det ikkje er kvar dag, sa ei blid Jensen då ho møtte eit tital journalistar og fotografar utanfor bustaden sin i Oslo måndag morgon.

– Eg har sove godt, berre ikkje så veldig lenge, innrømte ho.

Jensen svarte avkreftande på om ho hadde drøymt om statsbudsjettet.

– Eg har jobba med statsbudsjettet heilt sidan november i fjor. Det er ein veldig lang prosess, og det gjeld veldig mange menneske, sa ho.

Røpte ikkje noko

Jensen var ikkje villig til å røpe noko frå budsjettet for neste år – trass i eit «Kan du ikkje seie noko om budsjettet? Ver så snill!» frå ein frammøtt satirejournalist.

Finansministeren nytta høvet til å minne om at Noreg går bra økonomisk for tida.

– Det aller viktigaste er at vi skal passe på at det held fram å gå bra og at bedriftene våre kan tilsette fleire, slik at fleire menneske kan komme i jobb. Arbeidsløysa er no på eit rekordlågt nivå. Det går bra, og veksten tar seg opp over heile landet. Bedriftene våre leverer gode resultat, og det gjer at vi kan sikre berekrafta i norsk økonomi og trygge velferdsordningane våre, sa Jensen.

– Vi går inn i ei tid der vi blir fleire eldre. Det kjem til å vere eit større behov for å finansiere pensjonsutgifter og pleie- og omsorgsutgifter, heldt ho fram.

Blir lagt fram klokka 10

Utvalde hovudtal og nøkkeltal i Nasjonalbudsjettet 2020 blir publisert klokka 8 måndag, medan budsjettdokumenta er tilgjengelege frå klokka 10. Klokka 10 startar òg Jensens framlegging i Stortinget.

På spørsmål om nokon kjem til å bli skuffa, svarte finansminister Siv Jensen slik:

– Det er alltid nokon som ønsker seg meir pengar til eit formål. Vi må hugse på at når det går godt i Noreg, så betyr det at norsk økonomi veks. Så vi kjem til å kunne bruke meir pengar på mange ting, men vi må òg passe på at vi ikkje bruker for mykje pengar, rett og slett fordi det ville bety at konkurranseevna til bedriftene våre kan setjast i fare. Det er ikkje ein god idé når vi skal sørge for at flest mogleg kjem i jobb.

