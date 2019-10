SV vil ha svar på kjempesprekk i Nordsjøen

innenriks

Den sterkt forseinka utbygginga av Martin Linge-feltet i Nordsjøen ligg an til å bli heile 85 prosent dyrare enn planlagt og vil koste over 56 milliardar kroner.

No må olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) komme på banen, krev SVs Lars Haltbrekken, som måndag sende over fleire spørsmål til statsråden.

– Kva for tiltak har ministeren sett i verk for å få kostnadene under kontroll, og kva for ein oljepris er nødvendig for at staten skal gå i pluss ved Martin Linge-utbygginga? spør Haltbrekken.

Han viser til at oljeprisen ifølgje operatøren må ligge på minst 59 dollar fatet for at feltet skal bli lønnsamt.

– Vil statsråden, i lys av den gigantiske kostnadssprekken ved Martin Linge-utbygginga, ta initiativ til ein breiare gjennomgang av lønnsemda på norsk sokkel i åra framover? spør Haltbrekken vidare.

