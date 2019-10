Regjeringa vil ta frå kommunane skatteoppkrevjing

innenriks

Med det forsvinn 237 lokale skattekontor, skriv Nationen, som først omtalte saka. Ifølgje avisa blir alle stillingane som i dag er kommunale, flytta inn under den statlege forvaltninga.

Alle kommunar har i utgangspunktet eigne innkrevjingskontor, men mange kommunar har valt å samarbeide om innkrevjinga.

– Regjeringa foreslår å overføre skatteoppkrevjinga frå kommunane til Skatteetaten. Det skal gjere innkrevjinga meir effektiv, enklare for næringslivet og publikum og dessutan styrke innsatsen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, heiter det i budsjettforslaget.

Tiltaket blir nemnt blant hovudprioriteringane til Finansdepartementet i budsjettforslaget.

I 2014 foreslo regjeringa å redusere talet på skatteoppkrevjarkontor frå 288 til omkring 30 og gjere skatteoppkrevjinga til ei statleg oppgåve. Men forslaget fekk ikkje fleirtal i Stortinget. Bodskapen var den gongen at tiltaket over tid kunne redusere talet på tilsette med rundt 500 og spare statskassa for fleire hundre millionar kroner.

Budsjettforslaget for 2020 blir offentleg klokka 10.

