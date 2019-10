Regjeringa vil ha fleire kampfly

innenriks

Ifølgje Forsvarsdepartementet siste anslag vil 52 kampfly koste 82,4 milliardar kroner i innkjøp. Dette ligg under kostnadsramma sett av Stortinget i 2012, men er over den prisjusterte styringsramma.

Årsaka til at det ligg over, kjem i hovudsak av ein langt høgare dollarkurs enn forventa, sjølv om dette blir motverka noko av redusert pris på fly, delar og utstyr.

Forsvarsdepartementet opererer framleis med relativt låg forventa dollarkurs i uvisseanalysen sin, 7,87 kroner, medan dagens dollarkurs er på over 9,1 kroner.

Det er òg fleire moment som er uvisse når det gjeld prisen for nye kampfly, vedgår departementet. Tyrkia skulle opphavleg ha kjøpt 100 fly av same type som Noreg, men vart tidlegare i år kasta ut av programmet av president Donald Trump etter kjøp av luftvernsmissil frå Russland.

Tyrkia har òg levert delar til F35 flya, og frykta er no at desse kan bli dyrare fordi ein må finne andre produsentar.

– Med mindre partnarskapet finn leverandørar som kan produsere til same låge kostnad som Tyrkia, må det forventast auka levetidskostnader, heiter det i Forsvarsdepartementets framlegg til statsbudsjettet for neste år.

Den antatte levetidskostnaden for dei norske flya blir samtidig redusert frå 304 til 276 milliardar kroner.

Det er basert på reelle kostnader for drift og vedlikehald, ikkje utrekningar som tidlegare, får NTB opplyst i departementet. Det blir òg anslått at dei dyraste våpensystema blir noko billigare, og at dei vil ha lengre levetid enn tidlegare antatt.

(©NPK)