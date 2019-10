Nye kutt i glutenfri-støtta

innenriks

I fjorårets statsbudsjett foreslo regjeringa å kutte grunnstønaden til personar med cøliaki kraftig frå 23.988 kroner til 8.232 kroner i året.

Etter forhandlingar med KrF vart likevel kutta nedjusterte, og ein enda med eit tilskot på 16.464 kroner i året for personar i alderen 5–30 år og 12.546 kroner for andre aldersgrupper.

I årets forslag til statsbudsjett blir det likevel igjen lagt opp til å kutte støtta. Det blir foreslått at tilskotet for personar i alderen 5–30 år blir sett til 12.546 kroner og 8.232 for andre personar, altså same sum som det vart foreslått kutta til i fjor.

– Utrekningane til Instituttet for forbruksforsking (SIFO) har dokumentert at dei reelle ekstrakostnadene ved glutenfri diett er lågare enn satsane i dag. Dette gir eit fagleg grunnlag for å redusere satsen ytterlegare, skriv regjeringa i forslaget til statsbudsjett.

SIFO har kartlagt og rekna ut utgiftene for eit glutenfritt kosthald til 7.860 kroner per år, ifølgje regjeringa.

– Av omsyn til den sosiale deltakinga til barn og unge foreslår regjeringa at satsnivået for aldersgruppa 5–30 år likevel blir sett høgare enn det som følgjer av kartlegginga frå SIFO, då denne ikkje omfattar ekstrakostnader ved å ete ute og måltid utanfor heimen, skriv regjeringa.

Regjeringa reknar med å spare 124 millionar kroner i året på kuttet.

