Netthandel av klede frå utlandet kan bli billegare – Virke meiner næringa har vorte lurt

I dag slepp forbrukarane å betale toll på varer som kostar under 350 kroner når ein handlar på nett frå utlandet. Dette blir det slutt på frå 1. april 2020, ifølgje statsbudsjettet for neste år.

Her vart det òg kjent at forbrukarane får handle klede og tekstil frå utlandet for opptil 3.000 kroner tollfritt. Butikkane må framleis betale toll for å importere tekstil, då dei som regel importerer for større summar enn dette.

I praksis kan det dermed bli billegare for forbrukarane å kjøpe klede frå utlandet.

Fryktar for norske arbeidsplassar

Kristensen i Virke kallar nyheita «hårreisande».

– I praksis betyr dette at Zalando etter 1. april 2020 kan selje ei jakke som i dag kostar 3.000 kroner, 321 kroner billegare, seier han.

Han meiner regjeringa no bidrar til å flytte arbeidsplassar ut av landet.

– Skal norske butikkar selje til same pris, må dei flytte arbeidsplassane til Sverige, seier Kristensen.

– Utdatert toll

Administrerande direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel meiner at toll på tekstil og klede er utdatert. Å ha toll for dei som importerer tekstil og klede, gjer at det blir skeivt, meiner ho.

– Dette hadde vore ein god sjanse til å avvikle toll på tekstil generelt, seier ho til NTB.

Kaltenborn meiner likevel at fjerninga av 350-kronersgrensa er ein siger for både handelsnæringa og for andre delar av næringslivet.

– Dette er viktig for mange bransjar, frå daglegvare til detaljhandel. Det viktigaste når det gjeld netthandel, er å få bort avgiftsforskjellen på dei små innkjøpa, som vi veit det er mange av, seier ho.

